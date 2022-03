Replay “The Voice” : Léna Maire chante « Never can say goodbye » des Jackson Five (vidéo)

La 4ème soirée des auditions à l'aveugle de “The Voice” saison 11 se poursuit sur TF1 avec Léna Maire. Nous vous proposons de voir ou de revoir sa prestation.

Léna Maire est une jeune lycéenne et étudiante au conservatoire. Si elle joue du piano depuis 10 ans, elle s’accompagne au chant depuis peu.

Cette passion pour la musique lui a été transmise par son père… Mais pas dans le même style que le sien ! Fan de métal et hard rock, Léna est quant à elle plutôt branchée jazz, funk et soul.

Sur le plateau de The Voice, elle souhaite moderniser ce genre musical et le faire aimer à un maximum de personnes…

Elle interprête ce soir un titre des Jackson Five : "Never can say goodbye" ?

Extrait de The Voice du samedi 5 mars 2022.