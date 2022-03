Replay “The Voice” : Paloma Pradal chante « La chanson des vieux amants » de Jacques Brel (vidéo)

À son tour, Paloma Pradal monte sur la scène de “The Voice” pour son audition à l'aveugle dans cette 11ème saison sur TF1. Nous vous proposons de voir ou de revoir son audition.

Originaire de Toulouse, Paloma Pradal est issue d’une famille d’artistes, influencée par ses origines gitanes et andalouses.

Auteure, compositrice et interprète, elle est également danseuse de tango argentin et de flamenco. À l’âge de 4 ans, son père, créateur de spectacles, entend qu’elle chante juste. Quelques années plus tard, il l’intègre dans ses spectacles : c’est là que Paloma décide d’être une chanteuse à temps plein.

Se présenter à The Voice est un nouveau challenge pour elle. Pour voir les fauteuils se retourner, elle mise sur tout ce qu’elle a pu apprendre de la musique avec une interprétation très personnelle de « La chanson des vieux amants » de Jacques Brel. Les coachs seront-ils séduits ?

Extrait de The Voice du samedi 5 mars 2022.