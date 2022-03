Replay “The Voice” : Basile chante « Quand je marche » de Ben Mazué (vidéo)

La quatrième soirée des auditions à l'aveugle de “The Voice” saison 11 se poursuit sur TF1 avec Basile. Nous vous proposons de voir ou de revoir sa prestation.

Basile, 24 ans, est étudiant au Conservatoire National Supérieur d’Art Dramatique à Paris.

À 6 ans, il apprend à jouer de la guitare… et 4 ans plus tard, il monte un groupe de rock avec son meilleur ami qui durera jusqu’à ses 17 ans. Puis il découvre la comédie et souhaite en faire son métier. Pour cela, Basile met le chant de côté… Mais après 8 ans sans monter sur scène, la musique lui manque plus que prévu.

Sur la scène de The Voice, il va interpréter « Quand je marche » de Ben Mazué, cette chanson faisant échos à son parcours artistique : « stop, j’arrête de penser, je vais courir, je vais marcher ». Basile va marcher vers le micro de The Voice pour vivre de ses 2 passions. Son rêve va-t-il devenir réalité ?

Extrait de The Voice du samedi 5 mars 2022.