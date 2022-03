Replay “The Voice” : June Milo chante « Bang Bang » de Sheila (vidéo)

C'est au tour à présent de June Milo de se présenter face aux coachs pour son audition à l'aveugle dans cette 11ème saison de “The Voice”. Nous vous proposons de voir ou de revoir sa prestation.

June Milo est auteure, compositrice et chanteuse. Dès son plus jeune âge, elle est bercée dans le monde artistique. Elle monte pour la première fois sur scène, pour chanter, à 6 ans lors d’un spectacle de magie de son père.

Depuis, June ne cesse de chanter et vit aujourd’hui de sa passion malgré la réalité et les difficultés du métier : multi-casquettes, elle doit tout gérer seule… ce qui lui prend beaucoup de temps et d’énergie aux dépens de la musique. Son rêve serait de ne plus avoir à s’occuper de toutes ces démarches et se concentrer sur sa musique.

The Voice est une véritable opportunité avec un changement de vie en perspective. Les coachs vont-ils faire de ce rêve une réalité ?

Extrait de The Voice du samedi 12 mars 2022.