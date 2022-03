Replay “The Voice” : Emilie chante « Répondez-moi » de Gjon's Tears (vidéo)

La 5ème soirée des auditions à l'aveugle de la 11ème saison de “The Voice” se termine sur TF1 avec Emilie. Nous vous proposons de voir ou de revoir sa prestation.

Émilie est une jeune étudiante dans le secteur du luxe… mais sa passion, c’est le chant, et ce depuis son plus jeune âge. À 12 ans, elle participe à son premier concours, mais Émilie doute énormément de sa voix et remet en question son talent et sa légitimité.

Elle tente l’aventure The Voice car « si un fauteuil se retourne, ça veut dire qu’elle a du talent ». Pour convaincre les coachs, elle interprète « Répondez moi » de Gjon’s Tears, talent emblématique de The Voice dont elle affectionne particulièrement sa voix et ses textes. Les coachs vont-ils répondre en appuyant sur le buzzer ?

Extrait de The Voice du samedi 12 mars 2022.