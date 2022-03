Replay “The Voice” : Nyr chante « Clocks » de Coldplay (vidéo)

À son tour, Nyr se présente face aux fauteuils des coachs dans cette 6ème soirée des auditions à l'aveugle de “The Voice” saison 11. Nous vous proposons de voir ou de revoir sa prestation.

Nyr est un chanteur qui vit de sa passion depuis environ 25 ans. Spectacles, concerts et événements privés… C’est d’ailleurs comme ça qu’il a été repéré pour participer à The Voice, lors d’un mariage d’un membre de l’équipe de l’émission.

S’il ne dénigre pas sa carrière, il est conscient que ses rêves n’ont pas été atteints… il a envie d’exister en tant qu’auteur-compositeur et pas seulement comme interprète. « En se mettant des rêves de gloire et de réussite, on oublie pourquoi on chante » : c’est la raison pour laquelle Nyr vient sur le plateau de The Voice, pour retrouver cette foi qu’il a un peu perdue.

Il interprète « Clocks » de Coldplay, une chanson qui fait tout pour retrouver la flamme en lui… une histoire qui fait échos à sa vie.

Extrait de The Voice du samedi 22 mars 2022.