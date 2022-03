Replay “The Voice” : Illa chante « You’re the one that I want » (vidéo)

La 6ème soirée des auditions à l'aveugle de la 11ème saison de “The Voice” se poursuit sur TF1 avec Illa. Nous vous proposons de voir ou de revoir sa prestation.

À 23 ans, Illa est une jeune femme qui ne se reconnaît pas dans les physiques des filles qu’elle voit dans les publicités…

Complexée pendant longtemps, elle travaille encore dessus pour être bien avec elle-même. C’est la raison pour laquelle elle est heureuse de participer aux auditions à l’aveugle de The Voice : on ne la juge que sur sa voix et non sur son physique.

Pour convaincre les coachs, Illa interprète « You’re the one that I want », la chanson iconique du film Grease. Vont-ils se retourner et lui dire « I want you » ?

Extrait de The Voice du samedi 22 mars 2022.