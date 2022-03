Replay “The Voice” : Jules Teinturier chante « Immortels » de Alain Bashung (vidéo)

La 6ème soirée des auditions à l'aveugle de la 11ème saison de “The Voice” se poursuit sur TF1 avec Jules Teinturier. Nous vous proposons de voir ou de revoir sa prestation.

Jules Teinturier est papa d’un enfant de 2 ans… alors entre vie professionnelle et vie familiale, il essaie de trouver un équilibre et de maintenir une exigence artistique. Métro, crèche, boulot, dodo… il parvient malgré tout à trouver 2h par jour pour se consacrer à la musique. Mais las de cette situation, il y a urgence pour lui…

En participant à The Voice, il souhaite penser à lui, s’affranchir de toutes les étiquettes qu’il a… et prendre son envol. Il veut prouver que c’est un chanteur, un artiste… Il veut le dire et le crier. Les coachs vont-ils entendre son appel en appuyant sur le buzzer ?

Ce soir, Jules Teinturier interprète un titre de Bashung : "Immortels".

Extrait de The Voice du samedi 19 mars 2022.