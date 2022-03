Replay “The Voice” : Elise Allasia chante « One and only » de Adele (vidéo)

Cette 6ème et avant-dernière soirée des auditions à l'aveugle de la 11ème saison de “The Voice” se termine sur TF1 avec Elise Allasia. Nous vous proposons de voir ou de revoir sa prestation.

Élise Allasia est étudiante en psychologie à Nice. Mais ça, c’est son plan B. Car son plan A, c’est la musique. Dès son plus jeune âge, elle passe son temps à chanter et imiter ses chanteuses préférées… Elle a donc appris le chant « par pur mimétisme ».

À 17 ans, elle rencontre Jake, son mentor dans la musique, celui qui l’a aidée à croire en elle et qui lui a tout appris. Mais 3 ans plus tard, suite à sa disparition, elle décide de se lancer un défi pour lui rendre hommage : se présenter à The Voice.

Pour convaincre les coachs, elle interprète « One and only » d’Adele. « Parfois, ce n’est pas nous qui choisissons la chanson, c’est elle qui nous choisit » : cette chanson parle du fait de se lancer, comme elle qui se lance dans cette aventure. Elle a toujours eu peur de se mettre en danger, mais elle se sent prête pour ce challenge.

Extrait de The Voice du samedi 22 mars 2022.