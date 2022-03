Replay “The Voice” samedi 19 mars : voici les 10 talents sélectionnés (vidéo)

Samedi 19 mars à partir de 21:10, Nikos Aliagas vous a proposé de suivre sur TF1 la 6ème et avant-dernière soirée des auditions à l'aveugle de la 11ème saison de “The Voice”. Voici les 10 talents qui ont été sélectionnés par les coahs cette semaine.

La compétition a été rude pour cette 6ème soirée des auditions à l'aveugle. Plus la compétition avance et plus les équipes se remplissent.

Florent Pagny, Amel Bent, Vianney et Marc Lavoine ont découvert de tous nouveaux talents avec des parcours hors du commun et ont donc agrandi leur famille...

Nolwenn Leroy, la coach surprise, est toujours en coulisses pour repêcher certains talents à l'issue des auditions à l'aveugle. Elle redistribue les cartes du jeu en repêchant un talent qui n'a pas été sélectionné par les autres coachs.

Pour cette 6ème soirée des auditions à l'aveugle, 13 talents se sont présentés face aux fauteuils des coachs. Ils se sont retournés sur 10 talents.

Vianney a récupéré trois nouvelles voix : Louis, Illa et Nyr. Son équipe est désormais complète avec 14 talents.

Marc Lavoine a récupéré deux talents : Jules Teinturier et Apie. Son équipe se compose à présent de 12 talents, il lui reste donc 2 places.

Amel Bent a récupéré trois nouvelles voix : Lisa, Duchelle et Chérine. Son équipe est également au complet avec 14 talents.

Florent Pagny complète son équipe avec deux talents : Kévin Yven et Elise. Son équipe est désormais complète avec 14 talents.

De son côté, Nolwenn Leroy n'a ajouté aucun talent à son équipe mais se laisse un délai de réflexion sur Elodie Juliani. Elle n'a plus qu'une seule place dans son équipe.

Il reste donc 1 soirée d'audition et 2 places disponible chez Marc Lavoine. Autant dire que les places seront chères dans la dernière soirée des auditions et que les coachs vont transgresser les règles...

Nous vous proposons de voir ou de revoir les prestations des 10 talents sélectionnés au cours de cette 6ème soirée des auditions à l'aveugle.