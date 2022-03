Replay “The Voice” : Velours chante « Tu m'oublieras » de Larusso (vidéo)

C'est au tour à présent de Velours de monter sur la scène de “The Voice” face aux fauteuils des coachs. Nous vous proposons de voir ou de revoir son audition à l'aveugle.

Musicienne depuis son plus jeune âge, Velours joue du violon, du piano et de la guitare. Elle aspire à devenir chanteuse en regardant les télé-crochets dans son canapé, notamment The Voice. C’est le déclic : elle veut en faire son métier. Être ici est une chance pour elle, « un symbole ».

Proche de Louise Membell, talent de The Voice 2021, Velours décide de sauter le pas à son tour. Si elle n’a jamais fait de concours de chant, être aux auditions à l’aveugle est un challenge incroyable qu’elle souhaite relever en proposant son univers.

Ce soir, elle réinvente un titre de Larusso : "Tu m'oublieras". Sa voix de velours et son identité lui permettront-ils de voir les fauteuils se retourner ?

