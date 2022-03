Replay “The Voice” : Stephen Di Tordo chante « Come as you are » de The Doors (vidéo)

La 7ème et dernière soirée des auditions à l'aveugle de “The Voice” 2022 se poursuit sur TF1 avec Stephen Di Tordo. Nous vous proposons de voir ou de revoir sa prestation.

Stephen Di Tordo est un artiste à la personnalité haute en couleur. Acteur et chanteur, il s’est intéressé à l’art et la musique dès son plus jeune âge. Cet « enfant des 90’s », comme il le dit lui-même, était hyperactif.

Après avoir essayé plusieurs activités, c’est avec le théâtre qu’il réussit à se canaliser. Stephen a continué dans cette voie en parallèle de ses études de droit… jusqu’à devenir acteur.

Habitué à jouer la comédie en intégrant le chant à son jeu, Stephen monte cette fois-ci sur scène pour chanter un titre de Nirvana : "Come as you are". Les coachs vont-ils adhérer à sa performance ?

Extrait de The Voice du samedi 26 mars 2022.