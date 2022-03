Replay “The Voice” : Jérôme Toussaint chante « Un monde nouveau » de Feu! Chatterton (vidéo)

La dernière soirée des auditions à l'aveugle de “The Voice” 2022 se poursuit sur TF1 avec Jérôme Toussaint. Nous vous proposons de voir ou de revoir sa prestation.

À 34 ans, Jérôme est un kinésithérapeute passionné par son métier… et le chant ! D’ailleurs, il n’hésite pas à donner de la voix lors de petits concerts privés à ses patients pour les motiver.

Suite à la naissance de son fils il y a 1 an et demi, il réalise qu’il est peut-être passé à côté de quelque chose dans la chanson, et décide de se présenter aux auditions à l’aveugle. Et c’est son fils, à qui il souhaite transmettre sa passion pour le chant, qui lui a annoncé la bonne nouvelle d’être sélectionné !

En participant à The Voice, Jérôme veut montrer à son fils qu’il faut croire en ses rêves, et se donner l’opportunité de les vivre car « rien n’est impossible dans la vie ».

Ce soir, notre kiné a décidé d'interpréter un titre de Feu! Chatterton : "Un monde nouveau".

Extrait de The Voice du samedi 26 mars 2022.