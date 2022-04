Replay “The Voice” : Nabila & Vike chantent « Ne me quitte pas » de Jacques Brel (vidéo)

La première soirée des Battles de “The Voice” saison 11 continue sur TF1 avec Amel Bent qui met en compétition Nabila et Vike. Nous vous proposons de voir ou de revoir leur prestation.

Une battle très émouvante dans l'équipe d'Amel Bent sur les mots de Jacques Brel. Nabila et Vike vont chanter en duo. A première vue, rien ne lie ces deux artistes et pourtant...

Pour Amel Bent, Nabila et Vike sont des personnages très mystérieux. C'est pour cette raison, que notre coach a choisi une parfaite mise à nu avec ce titre de Jacques Brel : "Ne me quitte pas". Avec une envie : revivre la puissance et le mystère des auditions à l'aveugle puissance 2.

Extrait de The Voice, les Battles du samedi 2 avril 2022.