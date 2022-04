Replay “The Voice” : Kilian & Jean Palau chantent « Sign of the times » de Harry Styles (vidéo)

C'est au tour à présent de Nolwenn Leroy de mettre en compétition deux talents dans cette première soirée des Battles de “The Voice” saison 11. Et ce sera donc deux talents repêchés aux auditions : Kilian & Jean Palau dont nous vous proposons de voir ou de revoir la prestation.

Lors des auditions à l'aveugle, Nolwenn Leroy a repêché 4 talents pour lesquels les fauteuils des coachs ne se sont pas retournés.

Nolwenn Leroy a décidé d'opposer Jean-Palau et Kilian pour sa première Battle. Mais les autres coachs, eux ne le savent pas encore.

Ils vont découvrir cette nouvelle Battle sur un très joli titre de la pop star Harry Styles : "Sign of the times". Le gagnant de la Battle intégrera une équipe et sera qualifié pour la prochaine étape, les Cross Battles.

Extrait de The Voice, les Battles du samedi 2 avril 2022.