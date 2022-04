Replay “The Voice” : Léa & Luigiano chantent « Like a prayer » de Madonna (vidéo)

La seconde soirée des Battles de “The Voice” saison 11 se poursuit sur TF1 avec la Team Amel Bent et deux talents : Léa & Luigiano. Nous vous proposons de voir ou de revoir leur prestation.

Voici une Battle pleine de spiritualité à laquelle nous convie Amel Bent. Elle oppose deux talents qui vont élever leurs notes de musique : Léa et Luigiano sur un titre de la Madonne, Madonna : "Like a prayer".

Lors des auditions à l'aveugle, Léa avait séduit Amel Bent grâce à son interprétation du titre de London Grammar : "Strong".

Luigiano, quant à lui, avait impressionné les coachs avec sa version du titre de Bryan Adams "(Everything I do) I do it for you".

Qui réussira à convaincre Amel Bent d'aller aux Cross-Battles ?

Extrait de The Voice, les Battles du samedi 9 avril 2022.