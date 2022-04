La troisième et dernière soirée des Battles de “The Voice” saison 11 se poursuit sur TF1 avec la Team Florent Pagny. Nous vous proposons de voir ou de revoir la prestation de Thomas et Kévin Yven.

Pour cette nouvelle Battle, Florent Pagny oppose deux talents masculins dans une confrontation qui s'annonce... Epique !

Voici le face à face de Thomas et Kevin Yven. Ils vont interpréter le titre de Josh Groban : "You raise me up". Une Battle difficile pour Florent Pagny qui le dit lui-même : "Autant de similitude sera difficile à départager".

Extrait de The Voice, les Battles du samedi 6 avril 2022.