Replay “The Voice” : Léna Maire et Illa chantent « The Winner Takes It All » de Abba (vidéo)

Vianney met en compétition deux nouveaux talents dans cette 3ème et dernière soirées des Battles de “The Voice” saison 11 : Léna Maire et Illa. Nous vous proposons de voir ou de revoir leur prestation.

Pour la prochaine battle, Vianney a décidé d'opposer Léna Maire à Illa. Pour notre coach, il y a une vraie cohérence de les faire chanter en duo. Deux très jeunes talents qui s'impressionnent mutuellement.

Ce soir, elles vont devoir se départager sur la scène des battles avec un titre qui, sur le papier, colle parfaitement à Léna : "The Winner Takes It All" du groupe pop des années 70 Abba.

Qui sortira vainqueur de ce duel ? Qui sera qualifié pour la prochaine étape de la compétition, les Cross Battles ?

Extrait de The Voice, les Battles du samedi 16 avril 2022.