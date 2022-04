La 3ème et dernière soirée des Battles de la 11ème saison de “The Voice” se termine sur TF1 avec Florent Pagny et sa Team. Nous vous proposons de voir ou de revoir la prestation d'Elise Allasia et de Ambre.

Attention ! Dernière battle de la soirée et donc de la saison. Deux talents. Elles ont toutes deux 20 ans. Elles ont promis à leur coach Florent Pagny d'affirmer leur singularité. D'un Côté : Elise Allasia. De l'autre: Ambre sur un titre de Richard Cocciante : "Le coup de soleil". C'est la dernière place pour les Cross Battles, la prochaine étape de la compétition. Qui va la remporter ? Extrait de The Voice, les Battles du samedi 16 avril 2022.

