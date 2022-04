Le seconde et dernière soirée des Cross Battles de “The Voice” saison 11 débute sur TF1 avec Jérôme Cioni. Nous vous proposons de voir ou de revoir sa prestation.

Pour la première Cross Battle de la soirée, Marc Lavoine décide de présenter Jérôme Cioni sur un titre de Claude Nougaro "Docteur".

Face à lui, Vianney demande à Louise de se jeter dans l'arène avec un titre de la Diva Donna Summer : "Could it be magic".

Qui de ces deux talents remportera le vote du public ?

Extrait de “The Voice”, les Cross Battles du samedi 30 avril 2022.