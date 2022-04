La seconde et dernière soirée des Cross Battles de “The Voice” saison 11 se poursuit sur TF1 avec Apie. Nous vous proposons de voir ou de revoir sa prestation.

Pour cette nouvelle Cross Battle de la soirée, Marc Lavoine décide de présenter Apie sur un titre de Edith Piaf : "Padam Padam".

Face à elle, Florent Pagny demande à Lou Dassi, une des benjamines de la saison de se jeter dans l'arène avec un titre de INXS : "Never tear us apart".

Qui de ces deux talents remportera le vote du public ?

Extrait de “The Voice”, les Cross Battles du samedi 30 avril 2022.