Désignée face à Apie, Lou Dassi monte sur la scène de “The Voice” pour sa Cross Battle. Nous vous proposons de voir ou de revoir sa prestation.

Lou Dassi, une des benjamines de la saison est confrontée à Apie pour cette nouvelle Cross Battle.

Si Apie a décidé de choisir un titre "so frenchy" avec Padam Padam d'Edith Piaf, la jeune Lou Dassi reste sur sa lancée avec un titre très pop rock du groupe des années 80, INXS : "Never tears us apart".

Lequel de ces deux talents remportera cette nouvelle Cross Battle ?

Extrait de “The Voice”, les Cross Battles du samedi 30 avril 2022.