Désignée face à Axel, Mary Milton monte sur la scène de “The Voice” pour sa Cross Battle. Nous vous proposons de voir ou de revoir sa prestation.

Mais quelle dernière Cross-Battle ! Elle oppose Mary Milton dans la Team Amel Bent à Axel dans la Team Vianney. Deux talents amis qui s'opposent.

Mary Milton a décidé d'envoyer du lourd avec un titre de la Diva Withney Houston : "The Greastest love of all".

Réussira-t-elle à convaincre le public de l'envoyer en super Cross Battle ?

Extrait de “The Voice”, les Cross Battles du samedi 30 avril 2022.