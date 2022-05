Replay “The Voice” : Mary Milton chante « All by myself » de Céline Dion (vidéo)

Désignée face à Charles Kaylan, Mary Mailton monte sur la scène de “The Voice” pour sa Super Cross Battle. Nous vous proposons de voir ou de revoir sa prestation.

Pour cette première confrontation, Florent Pagny a décidé de défier Amel Bent avec Charles Kaylan, le talent qui avait réussi à éliminer Vike, une des poulains de la Team Amel.

Ce soir, Amel Bent n’a pas tenté le diable en demandant à Vike de se présenter. Amel Bent a fait appel à Mary Milton. Deux talents confirmés, presque professionnels qui maitrisent leur voix et leur stress.

Si Charles a décidé de changer totalement de registre, Mary Milton reste sur sa lancée avec un titre de Eric Carmen, repris par Céline Dion : « All By myself ».

Extrait de “The Voice”, les Super Cross Battles du samedi 7 mai 2022.