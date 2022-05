Replay “The Voice” : Léna Maire chante « Ain’t no mountain High enough » de Marvin Gaye & Tammi Terrel (vidéo)

La soirée des Super Cross Battles de “The Voice” saison 11 se poursuit sur TF1 avec Léna Maire. Nous vous proposons de voir ou de revoir sa prestation.

Voici une nouvelle Super Cross Battle. Elle va opposer Amel Bent à Florent Pagny. L’affiche du prochain match sera donc féminine. D’un côté Léna Maire. De l’autre, Lou Dassi.

Souvenez-vous Léna Maire, talent de Vianney, avait été repêchée par Amel lors des Battles après son duel face à Illa. Une revanche que Léna gagnera lors des Cross Battles.

Ce soir, face à Lou Dassi, Léna Marie reste sur un répertoire qu’on lui connait et qui lui va si bien : le disco revisité. Elle a décidé d’interpréter un titre de Marvin Gaye & Tammi Terrel : « Ain’t no mountain High enough ».

Extrait de “The Voice”, les Super Cross Battles du samedi 7 mai 2022.