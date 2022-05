Replay “The Voice” samedi 7 mai : voici les 21 Super Cross-Battles de la soirée (vidéo)

Samedi 7 mai à partir de 21:10, Nikos Aliagas vous a proposé de suivre sur TF1 l'unique soirée des Super Cross Battles de la 11ème saison de “The Voice”. Retour en images sur les 21 prestations de la soirée.

Après avoir survécu à la redoutable étape des « Cross Battles », les talents toujours en lice vont s’affrontent une deuxième fois dans les « Super Cross Battles ».

Pour cette dernière marche avant la demi-finale en direct, aucun « save » possible pour les 4 coachs ! C’est donc le public présent sur le plateau de décider quels talents pourront accéder au Live.

Une fois de plus, les coachs doivent faire preuve de stratégie pour amener le plus de talents possible en demi-finale ! Une soirée mémorable et pleine de surprises avec un niveau vocal exceptionnel.

Plus que jamais, l’issue de la soirée est incertaine pour les talents des coachs Amel Bent, Florent Pagny, Marc Lavoine et Vianney !

Au cours de cette soirée, ont été qualifiés pour la demi-finale en direct :

Mary Milton, Doryan Ben et Vike chez Amel Bent.

Nour et Lou Dassi chez Florent Pagny.

Loris et Caroline Costa dans l'équipe de Marc Lavoine.

Louise, Pauline et Mister Mat chez Vianney.

Nous vous proposons de voir ou de revoir les 21 prestations de la soirée :