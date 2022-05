Replay “The Voice” : Doryan Ben chante « I have nothing » de Whitney Houston (vidéo)

La demi-finale de “The Voice” saison 11 démarre sur TF1 avec la Team Amel Bent et son premier talent : Doryan Ben. Nous vous proposons de voir ou de revoir sa prestation.

Doryan Ben est un jeune parisien de 26 ans qui a 2 amours dans la vie : le tatouage et la musique. Après avoir joué dans des comédies musicales, il se rend compte qu’il a toujours chanté sous le masque d’un personnage.

En se présentant sur la scène de The Voice, il a décidé de se mettre à nu et d’ouvrir son cœur. Lors des auditions à l’aveugle, il avait chanté « Lost on you » de LP et avait fait chavirer le cœur d’Amel Bent.

Lors les battles, il avait remporté son duel face à Lisa sur un titre de The Weeknd : « Save your tears ». Mais c’est à partir des Cross Battles que Doryan Ben s’est révélé avec un titre de Michele Torr : « A faire pleurer les femmes » ; puis lors des Super Cross Battles en éliminant Jade un des talents surpuissants de Florent Pagny, avec un titre complétement revisité : « Over the rainbow » de Julie Garland.

Ce soir, pour sa demi-finale, Doryan Ben a choisi un titre de la Diva Whitney Houston : « I have nothing ».

Extrait de “The Voice”, la demi-finale du samedi 14 mai 2022.