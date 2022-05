“The Voice” : Lou Dassi chante « Voilà » de Barbara Pravi (vidéo)

La demi-finale de la 11ème saison de “The Voice” se poursuit sur TF1 avec la Team Florent Pagny et son premier talent : Lou Dassi. Nous vous proposons de voir ou de revoir sa prestation.

La semaine dernière Lou Dassi de la Team Florent Pagny, avait survolé sa Super Cross battle avec une reprise de Barbara Pravi : « Kid » d’Eddy de Pretto.

Pour sa demi-finale, Lou réitère son choix en choisissant une nouvelle fois un titre de Barbara Pravi : « Voilà ».

Un changement de cap pour notre sportive qui avait toujours choisi des titres rock : « Smells like teen Spririt » de Nirvana pour les Auditions à l’aveugle. « Zombie » des Cranberries pour les Battles et « Never tear us apart » de INXS pour les Cross Battles.

Extrait de “The Voice”, la demi-finale du samedi 14 mai 2022.