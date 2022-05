Replay “The Voice” : Louise chante « Hope there’s someone » d’Antony & the Johnsons (vidéo)

La demi-finale de la 11ème saison de “The Voice” se poursuit sur TF1 avec la Team Vianney et son troisième talent : Louise. Nous vous proposons de voir ou de revoir sa prestation.

Louise fait partie de la Team Vianney. Et depuis les auditions à l’aveugle, elle n’a cessé de nous impressionner.

Louise a 21 ans et vient de Rouen en Normandie. C’est une musicienne hors pair et cela s’entend tant ses notes sont parfaites.

Louise est un talent atypique et ses choix de chanson également. « Indigo Night » de Tamino lors des auditions à l’aveugle. « Trop beau » de Lomepal lors des battles, « Could it be magic » de Donna Summer pour les Cross battles ou encore : « Take on me » du groupe A-HA lors des Super Cross Battles. Louise ne chante pas, elle réinterprète.

Ce soir, pour sa demi-finale, Louise va interpréter « Hope There’s someone » d’Antony & the Johnsons. Un titre qui colle, une nouvelle fois, parfaitement à la tessiture de sa voix.

Extrait de “The Voice”, la demi-finale du samedi 14 mai 2022.