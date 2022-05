Replay “The Voice” : Les 10 finalistes & Juliette Armanet chantent « Le dernier jour du disco » (vidéo)

Samedi 14 mai à partir de 21:10, la demi-finale de la 11ème saison de “The Voice” s'est ouverte sur une prestation collégiale des 10 talents avec Juliette Armanet sur « Le dernier jour du disco ».

Après des semaines de compétition enregistrées, voici venue l'heure des grands shows en direct.

Pour ouvrir le bal de cette soirée, Mary Milton, Doryan Ben et Vike pour la team Amel Bent, Nour et Lou Dassi pour la team Florent Pagny, Loris et Caroline Costa pour la team Marc Lavoine, Louise, Pauline et Mister Mat pour la team Vianney, les talents demi-finalistes chantent le dernier titre de Juliette Armanet : "Le dernier jour du disco".

Extrait de “The Voice”, la demi-finale du samedi 14 mai 2022.