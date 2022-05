Replay “The Voice” : Nour chante « Shallow » de Bradley Cooper & Lady Gaga (vidéo)

La Finale de la 11ème saison de “The Voice” débute sur TF1 avec Nour de la Team Florent Pagny pour son premier titre solo. Nous vous proposons de voir ou de revoir sa prestation.

La tuile. En forçant sur sa voix lors de la demi-finale, Nour semble l'avoir altérée. Cette semaine, Florent Pagny lui a demandé du repos et surtout ne pas chanter. Presque impossible pour cette jeune fille de 16 ans qui ne vit que pour le chant.

Quel parcours. On se souvient du parcours de Nour dans la saison 6 de The Voice Kids en 2019. Son coach Soprano lui avait soufflé à l’oreille l’idée de se présenter à l’édition adulte. La bonne idée.

On retrouve ce soir Nour en finale de The Voice 2022 dans la Team Pagny. Pour son premier titre, la benjamine de la compétition a choisi un titre du duo mythique de « A star is born » : Bradley Cooper Lady Gaga : « Shallow ».

Extrait de “The Voice”, la finale du samedi 21 mai 2022.