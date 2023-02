Replay "The Voice" : Robin chante « Avec le temps » de Léo Ferré (vidéo)

Autre talent, autre moment d'émotion dans cette première soirée des auditions à l'aveugle de "The Voice" saison 12 avec Robin. Nous vous proposons de voir ou de revoir sa prestation.

Pour son audition à l'aveugle, Robin va interpréter au piano un titre de Léo Ferré : "Avec le temps".

Robin est animateur en centre de loisirs en région parisienne. Très peu habitué à s’exprimer en public, l’exercice de l’audition à l’aveugle est un véritable challenge.

La musique a une grande place dans sa vie. Peu sûr de lui et manquant cruellement de confiance, elle lui permet d’exprimer ses émotions et de pouvoir communiquer dans un langage qui lui est plus facile.

Extrait de “The Voice”, les auditions à l'aveugle du samedi 25 février 2023.