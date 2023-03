Replay "The Voice" : Kiona chante « Vie d'artiste » de La Zarra (vidéo)

La 2ème soirée des auditions à l'aveugle de la 12ème saison de "The Voice" se poursuit sur TF1 avec Kiona. Nous vous proposons de voir ou de revoir sa prestation.

Pour son audition à l'aveugle Kiona a décidé de chanter le titre "Vie d'artiste" de La Zarra.

Kiona est lycéenne. Mais ce qui l’anime au quotidien, c’est sa passion pour la musique. Le chant prend une place énorme dans sa quotidien. C’est son père qui l’a inscrite aux castings de The Voice. Ses parents sont très présents pour la soutenir dans ses aventures musicales.

Pour Kiona, chanter sur le plateau de The Voice reste très impressionnant et elle ne s’attendait pas à être confrontée à un tel niveau vocal chez ses concurrents. Mais à 16 ans, avec sa voix impressionnante et sa détermination, Kiona est prête à monter sur la scène de The Voice et à hâte de se mesurer aux autres talents !

Extrait de “The Voice”, les auditions à l'aveugle du samedi 4 mars 2023.