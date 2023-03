Replay "The Voice" : Esmé chante « Ne me jugez pas » de Camille Lellouche (vidéo)

C'est à présent au tour d'Esmé de monter sur la scène de "The Voice" pour son audition à l'aveugle dans cette 12ème saison. Nous vous proposons de voir ou de revoir sa prestation.

Pour son audition à l'aveugle, Esmé chante le titre "Ne me jugez pas" de Camille Lellouche.

A l’âge de 7 ans on lui a diagnostiqué le syndrome Gilles de la Tourette, une maladie qui lui provoque des contractions musculaires au niveau de ses yeux, son dos et son ventre. A cause de sa maladie, Esmé a caché à tout le monde son talent pour le chant pendant 10 ans. Esmé a fait un long travail sur elle-même pour s’accepter mais le chant est encore un domaine ou elle doit prendre confiance en elle.

Ce soir, elle est prête à monter sur la scène de The Voice pour montrer qui elle est vraiment. Son audition à l’aveugle représente un point final sur son passé.

Extrait de "The Voice", les auditions à l'aveugle du samedi 18 mars 2023.