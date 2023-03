Replay "The Voice" : Jade chante « Mon idole » de Janie (vidéo)

La 5ème soirée des auditions à l'aveugle de "The Voice" saison 12 se poursuit sur TF1 avec Jade. Nous vous proposons de voir ou de revoir sa prestation.

Jade a 18 ans. Ce soir, elle interprète le titre "Mon idole" de Janie pour son audition à l'aveugle.

Dans la vie, Jade se consacre à 100% à la musique. Elle est dans une école où elle exerce le chant et la danse. Dans cette formation, elle a eu l'opportunité de rencontrer Mary Milton qui a été demi-finaliste de la dernière saison de The Voice.

Jade a commencé les castings de l'émission lorsqu'elle avait 13 ans, mais elle s'est faite recaler durant 5 ans. Cette année, c'est enfin la bonne !

En montant sur la scène de The Voice, Jade veut prouver aux autres qu'il ne faut jamais lâcher ses objectifs de vie. Sa devise : "Quand on veut, on peut !". Le plus grand rêve de Jade est de réussir dans la musique et de devenir une grande star. Peut-être qu'il se réalisera grâce à The Voice...

Extrait de "The Voice", les auditions à l'aveugle du samedi 25 mars 2023.