Replay "The Voice" : Aïsha chante « You Don't Own Me » de Lesley Gore (vidéo)

C'est au tour à présent d'Aïsha de monter sur scène dans cette 6ème soirée des auditions à l'aveugle de "The Voice" saison 12 sur TF1. Nous vous proposons de voir ou de revoir sa prestation.

Aïsha n'a pas l'habitude des grandes scènes. Le fait de chanter devant des stars de la chanson française l'angoisse beaucoup.

Ce soir, elle chante "You Don't own Me" de Lesley Gore, une chanson qui représente la notion de liberté et notamment la liberté d'expression.

La jeune femme de 18 ans a déjà son propre groupe de musique : "Fullmoon", avec qui elle organise des concerts l'été. Aïcha vit un rêve ce soir, le fait d'être accompagnée par l'orchestre la transporte et lui donne de l'énergie. Elle espère pouvoir prouver aux coachs qu'elle a sa place dans le reste de l'aventure The Voice.

Extrait de "The Voice", les auditions à l'aveugle du samedi 1er avril 2023.