Replay "The Voice" : Kads chante « As It Was » de Harry Styles (vidéo)

La 6ème et avant-dernière soirée des auditions à l'aveugle de la 12ème saison de "The Voice" se termine sur TF1 avec un dernier talent : Kads. Nous vous proposons de voir ou de revoir sa prestation.

Ce soir, Kads chante "As It Was" de Harry Styles pour convaincre au moins un coach de se retourner et de poursuivre l'aventure "The Voice".

Avant, Kads travaillait dans le milieu de la finance. Pour vivre de sa passion, il a tout arrêté du jour au lendemain. Il s'est jeté dans le vide et a commencé à composer ses propres musiques.

Depuis tout petit, Kads savait qu'au fond de lui, un jour, il ferait de la musique. Il a commencé à chanter en participant à des "open mic" à Paris, une occasion de se faire connaître. The Voice représente une opportunité de chanter en mettant un pas du côté "professionnel" de la musique.

Ce soir, Kads espère qu'il y aura au moins un fauteil retourné !

Extrait de "The Voice", les auditions à l'aveugle du samedi 1er avril 2023.