Replay "The Voice" samedi 8 avril 2023 : Voici les 8 derniers talents sélectionnés (vidéo)

Samedi 8 avril 2023 à partir de 21:10, Nikos Aliagas vous a proposé de suivre sur TF1 la 7ème et dernière soirée des auditions à l'aveugle de la 12ème saison de "The Voice". Voici les 8 derniers talents qui ont été sélectionnés par les coachs.

7ème soirée des auditions à l'aveugle de "The Voice" sur TF1 et on retrouve les 4 coachs de cette 12ème saison : Amel Bent, Zazie, Vianney et Bigflo & Oli.

L'objectif de cette dernière soirée : compléter les équipes avant la prochaine étape : les Battles. Les places sont donc très chères et les talents doivent plus que jamais donner le meilleur d'eux-mêmes.

De nouvelles voix, de belles rencontres et une grande première : deux fauteuils bloqués par la production pour éviter aux coachs de dépasser leur quota de talents ! Et ce sont Vianney et Amel Bent qui ont été bloqués au 15ème talent sélectionné.

Zazie a rempoté un seul talent : Yvann P. Son équipe est complète avec 14 talents.

Vianney enrichi son équipe avec trois talents : Nade et Camille et Jessica. Son équipe se compose désormais de 15 talents, il devra former une Battle avec 3 talents.

Amel Bent a remporté un talent alors qu'elle n'avait plus de place : Zoé. Son équipe se compose également de 15 talents, elle devra également former une Battle avec 3 talents.

Trois nouveaux talents s'ajoutent à l'équipe de Bigflo & Oli : Aiden, Annamaria et Charline. Eux aussi disposent de 15 talents et devront également former une Battle avec 3 talents.

Nous vous proposons de voir ou de revoir les prestations de ces dernier 8 talents sélectionnés dans cette 7ème soirée des auditions à l'aveugle par les coachs.