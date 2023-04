La 1ère soirée des Battles de la 12ème saison de "The Voice" se poursuit sur TF1 avec deux talents de la team Bigflo et Oli : Xavier Polycarpe & Charline. Nous vous proposons de voir ou de revoir leur prestation.

Pour leur deuxième Battle, Bigflo et Oli ont décidé d'opposer deux talents : Xavier Polycarpe, chanteur professionnel et membre du groupe Gush et Charline, chanteuse autodidacte à l'énergie plus que débordante !

Tous les deux vont s'affronter sur le titre "Don't Stop Me Now" de Queen. Cette Battle s'annonce électrique.

Qui continuera l'aventure aux côtés de Bigflo et Oli ?

Extrait de "The Voice", les battles du samedi 15 avril 2023.