"The Voice" : Thomas Larose et Robin chantent « Il est où le bonheur » de Christophe Maé - Vidéo

La 2ème soirée des Battles de la 12ème saison de "The Voice" sur TF1 débute avec la Team de Zazie et deux talents en compétition : Thomas Larose et Robin. Nous vous proposons de voir ou de revoir leur prestation.

Pour ouvrir cette seconde soirée des Battles "Nouvelle génération", Zazie décide d'opposer deux talents masculins : Thomas Larose face à Robin. Lors des Auditions à l'aveugle, Thomas Larose avait séduit Zazie avec son côté sensuel et solaire tandis que Robin lui, avait provoqué une forte émotion chez sa coach Zazie. Ce soir, Thomas et Robin vont s'affronter sur le titre "Il est où le bonheur" de Christophe Maé. Qui va décrocher sa place pour les Cross Battles ? Extrait de "The Voice", les battles du samedi 22 avril 2023.

