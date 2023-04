La 3ème et dernière soirée des Battles de la saison 2023 de "The Voice" se poursuit sur TF1 avec deux talents de la Team Vianney : Jessica et Jérémy Levif. Nous vous proposons de voir ou de revoir leur prestation.

Pour sa première Battle, Vianney décide d'opposer Jessica à Jérémy Levif. Ils vont s'affronter sur le titre "Mourir demain" de Pascal Obispo. Une Battle qui monte en puissance ! Qui poursuivra l'aventure aux côtés de Vianney ? Extrait de "The Voice", les battles du samedi 29 avril 2023.

