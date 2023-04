C'est à présent au tour de Zazie de composer un nouveau duel dans cette 3ème et dernière soirée des Battles de "The Voice" saison 12 : Valentin VS Supernova. Nous vous proposons de voir ou de revoir leur prestation.

Pour sa deuxième Battle de la soirée, Zazie décide d'opposer deux talents : Valentin et Supernova. Lors des Auditions à l'aveugle, tous les deux ont eu les quatres sièges retournés. Cette Battle s'annonce grandiose... Ils vont s'affronter sur le titre "Yallah" de Calogero. Qui poursuivra l'aventure avec Zazie ? Extrait de "The Voice", les battles du samedi 29 avril 2023.

