La troisième et dernière soirée des Battles de la 12ème saison de "The Voice" se poursuit sur TF1 avec deux nouveaux talents qui s'affrontent : Arslane et Malicia. Nous vous proposons de voir ou de revoir leur prestation.

Pour sa dernière Battle, Amel Bent décide d'opposer deux talents : Arslane et Malicia. Tous les deux provoquent quelque chose de fort tant sur le plan vocal que sur le plan humain. Ce sont deux talents au service des autres. Pour représenter cela, ils vont s'affronter sur le titre "XY" de Vitaa et Slimane. Qui pourusivra l'aventure avec Amel Bent ? Extrait de "The Voice", les battles du samedi 29 avril 2023.

