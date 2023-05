Désigné face à Robin, Kads monte sur la scène de "The Voice" pour sa Cross Battle. Nous vous proposons de voir ou de revoir sa prestation.

Robin face à Kads. Voici l'affiche de la troisième cross battle de la soirée.

Robin, talent de la team Zazie a interprété un titre de The Korgys "Everybody's Got To Learn Sometimes".

Quant à Kads, il a décidé de choisir un titre de Sam Smith "I'm Not The Only One".

Lequel de ces deux talents remportera le vote du public ?

Extrait de "The Voice", les Cross Battles du samedi 6 mai 2023.