Désigné face à Max Novik, David Dax monte sur la scène de "The Voice" pour sa Cross Battle. Nous vous proposons de voir ou de revoir sa prestation.

Pour cette nouvelle cross battle, Amel Bent décide de présenter David Dax sur un titre de The Greatest Showman "Never Enough".

Face à lui, Zazie demande à Max Novik de se jeter dans l'arène avec le titre "Sois tranquille" d'Emmanuel Moire.

Qui de ces deux talents remportera le vote du public ?

Extrait de "The Voice", les Cross Battles du samedi 6 mai 2023.