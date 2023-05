Kiona, demi-finaliste de Vianney monte sur la scène de "The Voice" dans cette demi-finale de la saison 12. Nous vous proposons de voir ou de revoir sa prestation.

La chanson coule dans ses veines depuis sa plus tendre enfance. Agée de 16 ans, Kiona est le talent le plus jeune parmi les demi-finalistes et chante avec l'âme d'une personne qui a vécu.

Pour cette demi-finale, le talent de la Team Vianney interprète un titre de Céline Dion : "S’il suffisait d’aimer".

Réussira-t-elle à se qualifier pour la finale ?

Extrait de "The Voice", la demi-finale du samedi 27 mai 2023.