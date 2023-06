"The Voice" : Jérémy Levif chante « All by myself » d'Eric Carmen - Vidéo

Jérémy Levif, finaliste de Vianney, monte sur la scène de "The Voice" pour interpréter son premier titre en solo dans cette finale en direct sur TF1. Nous vous proposons de voir ou de revoir sa prestation.

Après avoir atteint la demi-finale lors de The Voice UK dans la Team Will.i.am, Jérémy prend le chemin de la finale aux côtés de son coach Vianney. Cette réussite, il la doit à son travail assidu et acharné.

La semaine dernière, Jérémy avait séduit le public avec un titre de Calogero : « En apesanteur ».

Ce soir, notre talent sort le grand jeu ! Il s’attaque à un tube international : « All by myself » d’Eric Carmen.

Ce titre lui permettra-t-il d’atteindre la Super Finale ?

Extrait de "The Voice", la finale du samedi 3 juin 2023.