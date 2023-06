"The Voice" : Micha chante « Hallelujah » de Leonard Cohen - Vidéo

Micha, finaliste d'Amel Bent, monte sur la scène de "The Voice" pour interpréter son premier titre en solo dans cette finale en direct sur TF1. Nous vous proposons de voir ou de revoir sa prestation.

Micha, 17 ans et finaliste de The Voice 2023 ! Depuis sa toute première prestation sur le titre « Stand up » de Cynthia Erivo, Micha a marqué les esprits.

Micha, lui, ne cherche pas à devenir une star. Il chante avec le cœur et surtout, il chante pour rendre fière sa famille. Et ça, sa coach Amel Bent l’a bien compris.

Ce soir, Micha s’attaque à un monument de la chanson. Il va interpréter le titre « Hallelujah » de Leonard Cohen. Une prestation qui s’annonce riche en émotion…

Extrait de "The Voice", la finale du samedi 3 juin 2023.