"The Voice" : Stolt chante "It's a man's man's man's world" de James Brown - Vidéo

La première soirée des auditions à l'aveugle de la 13ème saison de "The Voice" débute sur TF1 avec Stolt. Nous vous proposons de voir ou de revoir sa prestation.

Pour son audition à l'aveugle Stolt chante ce soir "It's a man's man's man's world" de James Brown.

Stolt (fier en Danois) est un artiste singulier. Cet étudiant en pharmacie et contrôleur qualité dans le domaine de l’industrie mécanique n’est pas à mettre dans une case et c’est à travers sa voix et ses chansons qu’il s’exprime le mieux et surtout avec intensité.

Quel fauteuil de coach va se retourner ce soir sur sa voix ?

Extrait de "The Voice", les auditions à l'aveugle du samedi 10 février 2024 sur TF1