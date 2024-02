"The Voice" : Mia chante "Call out my name" de The Weeknd - Vidéo

La seconde soirée des auditions à l'aveugle de la 13ème saison de "The Voice" débute sur TF1 avec Mia. Nous vous proposons de voir ou de revoir sa prestation.

Mia chante, ce soir, "Call out my name" de The Weeknd pour son audition à l'aveugle.

C’est en chantant sur scène que Mia a trouvé sa façon de s’exprimer, une révélation pour cette grande timide qui ne respire et vit que pour la musique ! Elle le dit elle-même, sans la chanson, elle n’est plus rien !

La musique a toujours eu une place importante pour cette marseillaise, un lien qu’elle entretenait avec son père musicien qui n’aura jamais eu l’occasion de la voir sur scène … Elle a même perdu sa voix suite à son décès.

Aujourd’hui, Mia se consacre uniquement à la musique et The Voice est l’opportunité pour cette passionnée de vivre son rêve et de trouver enfin sa place.

Extrait de "The Voice", les auditions à l'aveugle du samedi 17 février 2024 sur TF1